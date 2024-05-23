Терапевт Патель усомнилась в пользе 10 тысяч шагов в день

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Здоровье не станет крепче, если человек будет ежедневно проходить 10 тысяч шагов. Более полезной станет быстрая ходьба, рассказала главврач Национальной службы здравоохранения Лондона, терапевт Хана Патель.

"Всего 10 минут интенсивной ходьбы снижают риск развития смертельных заболеваний на 15 процентов", – заявила врач в беседе с Daily Mail.

Патель обратила внимание, что медики регулярно выступают с призывом больше двигаться. Однако речь в данном случае идет не о количестве шагов и пройденном расстоянии, уточнила она.

Сомнения в пользе ежедневных 10 тысяч шагов выразили и другие специалисты. Так, физиолог Линдси Боттомс заявила, что для здоровья будут полезны и четыре тысячи шагов. При этом, по ее словам, положительное влияние на организм не будет увеличиваться с каждым новым шагом.

Высказался по этому поводу и эксперт в области физической активности и малоподвижного образа жизни Том Йейтс. Он обратил внимание, что после прохождения восьми тысяч шагов оздоровительный эффект для организма прекращается. По словам специалиста, его возобновлению будет способствовать переход на более интенсивные виды спорта, например бег или плавание.

Ранее главврач городской поликлиники № 191 Мария Соколова в рамках проекта "Московское долголетие" рассказала, что ежедневные прогулки будут крайне полезны для больных гипертонией. При этом она отметила, что темп ходьбы должен начинаться с привычного и постепенно ускоряться до 120 шагов в минуту, а пройденное расстояние нужно планомерно увеличивать с 3 до 5 километров.