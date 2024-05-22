Врач Соколова рассказала о профилактике гипертонии в рамках "Московского долголетия"

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Главврач городской поликлиники № 191 Мария Соколова провела лекцию о профилактике гипертонической болезни для участников проекта "Московское долголетие". Мероприятие прошло в центре "Восточное Измайлово".

"Весна и начало лета могут отличаться колебаниями температуры и солнечной активности, атмосферного давления, все это – факторы, влияющие на самочувствие и, в частности, на состояние сердечно-сосудистой системы. В это время особенно важно позаботиться о себе: снизить физические нагрузки, избавляться от вредных привычек, рационально питаться, снизив потребление жиров и соли", – цитирует эксперта Агентство "Москва".

Медик отметила, что даже самые простые профилактические меры могут существенно снизить риск обострения этого заболевания. Врач посоветовала пациентам с таким диагнозом заниматься лечебной физкультурой. Она особенно подчеркнула, что упражнения необходимо выполнять, четко соблюдая все меры предосторожности.

Соколова объяснила, что людям с первой или второй степенью гипертонии лучше начать с трех-пяти занятий в неделю. При этом нужно следить, чтобы скорость их сердцебиения при максимальной нагрузке не превышала 120–140 ударов в минуту. Врач также отметила, что появление одышки, обильного потоотделения и ощущения общей слабости или боли в сердце свидетельствует о чрезмерности нагрузок и служит сигналом о необходимости их уменьшения.

Кроме того, медик рассказала, что на начальных степенях гипертонии можно заниматься плаванием и ходьбой на лыжах. Среди прочего она отметила важность ежедневных прогулок. При этом темп ходьбы должен начинаться с привычного и постепенно ускоряться до 120 шагов в минуту, а пройденное расстояние нужно планомерно увеличивать с 3 до 5 километров.

Для людей с третьей степенью болезни делать упражнения можно исключительно лежа. Они будут заключаться в простых движениях конечностями, которые необходимо чередовать с дыхательными практиками.

Ранее сообщалось, что в проекте "Московское долголетие" было открыто более 600 разных групп, где преподают профессиональные музыканты и вокалисты. На занятия могут приходить пожилые москвичи, которые хотят петь для себя или выступать на сцене.