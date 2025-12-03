Форма поиска по сайту

03 декабря, 18:54

Мэр Москвы

Собянин: ежегодно будем вводить и реконструировать более 120 современных школ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве будут ежегодно вводить и реконструировать около 120–130 современных школ, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24.

По словам мэра, реконструкция одной школы не должна превышать более 12 месяцев. В нее входит вся перестройка, в том числе новая инженерия, иногда планировка, отделка и так далее.

"Это очень большой объем работы. Первые полсотни школ мы прошли, нам удалось. Будем наращивать", – пояснил Собянин.

Он подчеркнул, что данная программа уже утверждена, столица будет двигаться по ней.

Подключайтесь к трансляции интервью Сергея Собянина эксклюзивно в "VK Видео".

Ранее сообщалось, что в Москве до конца 2028 года построят 36 образовательных объектов более чем на 50 тысяч мест. Работы будет курировать столичный департамент гражданского строительства.

Например, в Мещанском районе появится одна из крупнейших в центре столицы школ для 2,2 тысячи учеников. А на проспекте Буденного в районе Соколиная Гора построят образовательный комплекс для 350 школьников и 175 дошкольников.

"Новости дня": школу № 1501 обновили в Тверском районе Москвы

мэр Москвыобразованиегород

