Стрелявший по туристам в Теотиуакане мог иметь ультраправые взгляды

Открывший стрельбу в Мексике мужчина мог придерживаться ультраправых взглядов, сообщил ТАСС посол страны в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас.

Дипломат отметил, что нападавший открыл огонь по находившимся там туристам без "лишних слов". В настоящее время мексиканская сторона пытается установить истинные мотивы его поступка.

Неизвестный открыл беспорядочную стрельбу на территории пирамид Теотиуакан 20 апреля, после чего покончил с собой. В результате случившегося погибла гражданка Канады, еще как минимум 15 человек пострадали. В их числе – один россиянин и двое граждан Колумбии.

Уточнялось, что жизни пострадавшего гражданина РФ ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей.

На месте происшествия правоохранители нашли огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила провести тщательное расследование трагедии и оказать поддержку пострадавшим.