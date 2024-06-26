26 июня, 18:35Транспорт
"Мой район. Новости": путепровод появится между Костромской улицей и Юрловским проездом
Жители северо-востока столицы будут быстрее добираться до центра Москвы. Так, благодаря путепроводу между Костромской улицей и Юрловским проездом транспортное сообщение улучшится в районах Бибирево, Алтуфьево и Отрадное.
Новое шоссе пройдет над железнодорожным полотном. Для пешеходов здесь оборудуют удобный подземный переход на улице Римского-Корсакова, а все территории поблизости благоустроят.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".