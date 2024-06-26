Кабмин продлит налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 2028 года

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству РФ продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года, передает телеграм-канал кабмина.

Речь идет о ставке налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 10%. Она включает в себя услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Крыма и Севастополя, которые осуществляются через аэропорты Московского авиационного узла.

На сегодняшний день эти льготы действуют до 1 января 2025 года. Чтобы изменения вступили в силу, необходимо внести поправки в Налоговый кодекс РФ.

В конце мая ФАС и "Аэрофлот" договорились проработать способы повышения уровня прозрачности образования цен на воздушные перевозки. По данным службы и авиагавани, механизмы ценообразования авиакомпаний России и их коммерческая политика нуждаются в уточнении в связи с изменениями.