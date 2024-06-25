Дептранс рассказал, как изменились столичные дороги с появлением платных парковок

С появлением платных парковок московские дороги разгрузились. Теперь экстренные службы города быстрее приезжают к месту вызова, а у местных жителей появилось больше доступных мест для парковки возле дома.

По данным Дептранса, за семь лет количество платных машино-мест в городе увеличилось до 80 тысяч. На данный момент уличные платные парковки рассчитаны почти на 100 тысяч машин, 10% из них – бесплатные для людей с инвалидностью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

