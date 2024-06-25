Стоимость парковки изменится на ряде улиц Москвы с 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 1 июля на 12 столичных улицах снизится стоимость парковки, сообщили в департаменте транспорта Москвы. Тариф решили уменьшить из-за низкой загруженности этих участков (меньше 50%). Это решение позволит восстановить баланс спроса, объяснили в Дептрансе.

Также стоимость изменится на 12% улиц с платной парковкой, где средняя занятость превышает 80%. В департаменте отметили, что это позволит перераспределить трафик и сократить перепробеги автомобилей во время поиска парковочного места. Изменения коснутся и нескольких парковок со шлагбаумом в центре города.

Посмотреть, каких улиц коснулись изменения, можно на Едином транспортном портале.

Инфографика: Дептранс

На наиболее загруженных участках, где высокая стоимость не помогает разгрузить парковку, планируется скорректировать предельный тариф. В данном случае речь идет о примерно 1% парковок в центре, в том числе на улицах Ильинке, Петровке, Солянке и Неглинной. Здесь располагаются кафе, рестораны, бизнес-центры и другие точки притяжения, поэтому проживающие в этих районах москвичи часто не могут оставить свои автомобили рядом с домом из-за большой загруженности, объяснили в Дептрансе.

В ведомстве уточнили, что новый тариф составит 600 рублей в час в дневное время, а ночью – 200 рублей в час. При этом жителям этих улиц платить за парковку не нужно.

Кроме того, с 5 августа процесс поиска свободных мест также станет значительно проще для жителей еще 88 участков улиц Москвы. Как отметили в Дептрансе, адреса были согласованы с местными муниципальными депутатами. Парковка останется бесплатной для жителей районов – при этом такие места в 4,5 раза освобождаются быстрее, чем бесплатные, подчеркнули в ведомстве, добавив, что автовладельцам необходимо оформить резидентное разрешение на сайте мэра и правительства Москвы.

Ранее эксперт Олег Медведенко отметил возросший спрос на парковку в Москве. Он рассказал, что в течение дня загруженность на платных парковках оценивается почти в 100%.

В Черкасском переулке загрузка максимальная, в Дмитровском – 88%, на улице Гашека – 86%. Это приводит к росту загруженности на соседних улицах, включая Рождественский бульвар, Конюшковскую и Селигерскую улицы, добавил он.

