Участок БКЛ закроют с 22 июня

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14 июня, 15:45

Транспорт

Специалисты рассказали о тестировании беспилотного трамвая в Москве

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Беспилотный трамвай появился на столичных улицах, пока он ездит без пассажиров. Его работу продолжают тестировать специалисты.

На новом транспорте установлены современные лидары, которые позволяют точно получить данные о местоположении и обеспечивают обзор на 360 градусов. Лидары – это приборы, с помощью которых измеряется расстояние путем излучения света.

Ожидается, что до конца 2024 года в тестовом режиме трамвай начнет полностью управлять процессом движения. Водитель будет страховать его действия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортвидеоАлина Гилева
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