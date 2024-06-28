Москвичи заключили браки в особняке Спиридонова в Москве

В рубрике "Теле-теле-тесто" каждую пятницу Москва 24 рассказывает, где москвичи празднуют свадьбы и проводят торжественные церемонии.

В Москве особняк Спиридонова является одним из "адресов счастья", где пары могут пожениться. Москвичи заключают брак вне привычных интерьеров. Парадная лестница, скульптуры в стиле классицизма, позолоченные люстры – все это создает атмосферу светского бала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.