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28 июня, 15:45

Общество

Москвичи заключили браки в особняке Спиридонова в Москве

Москвичи заключили браки в особняке Спиридонова в Москве

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Московские пары заключили браки в особняке Спиридонова

В рубрике "Теле-теле-тесто" каждую пятницу Москва 24 рассказывает, где москвичи празднуют свадьбы и проводят торжественные церемонии.

В Москве особняк Спиридонова является одним из "адресов счастья", где пары могут пожениться. Москвичи заключают брак вне привычных интерьеров. Парадная лестница, скульптуры в стиле классицизма, позолоченные люстры – все это создает атмосферу светского бала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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