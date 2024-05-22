Пациента с тяжелым гнойным отитом из-за ватных палочек спасли в Пушкине

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Специалисты Пушкинской больницы имени профессора Розанова помогли 28-летнему пациенту, который обратился в медучреждение с жалобой на гнойный отит среднего уха, сообщает телеканал "360".

Заболевание было с пациентом на протяжении нескольких лет, из-за чего отит перешел в хроническую форму, что могло привести к почти полной потере слуха одного уха.

Выяснилось, что недуг появился из-за повреждения барабанной перепонки ватными палочками, после чего в среднее ухо попала инфекция. Вскоре у пациента начался тромбоз, который мог привести к его гибели.

"Грубо говоря, весь верхний этаж уха воспалился и воспаление перешло на соседние анатомические структуры. Экстренно подготовили пациента к операции", – рассказал заведующий ЛОР-отделением больницы Богдан Кулешов.

Операция длилась на протяжении двух с половиной часов. В итоге гной был удален вместе с тромбом, а рана ушита. Уже спустя 10 дней пациента выписали из больницы, к нему постепенно начал возвращаться слух. Указывается, что его ждет следующая операция, которая позволит предотвратить повторное воспаление.

Ранее врач-отоларинголог Антон Ризаев предупреждал, что использование ватных палочек при чистке ушей может травмировать наружный слуховой проход. Он указывал, что чистить уши нужно, но делать это следует правильно, без использования палочек.

