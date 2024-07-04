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04 июля, 15:45

Экономика

Спрос на кондиционеры в Москве за неделю увеличился на 138%

Спрос на кондиционеры в Москве за неделю увеличился на 138%

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Спрос на кондиционеры в Москве за неделю увеличился на 138%, сообщили аналитики. Рекордная жара толкает москвичей на траты.

В свою очередь, техноблогер Павел Трухачев рассказал, что в такую погоду лучше выбрать кондиционер, а не вентилятор. По его словам, последний не принесет существенного охлаждения.

Трухачев отметил, что мобильные кондиционеры сейчас в дефиците. А стационарные по-прежнему есть в магазинах и цена на них значительно не изменилась.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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