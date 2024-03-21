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21 марта, 18:07

Общество

Риелтор назвал самый проблемный тип недвижимости для продажи в Москве

Фото: 123RF/starush

В столице сегодня есть трудности с продажей апартаментов. Об этом Москве 24 рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

"Сейчас есть проблема с продажей апартаментов в целом как класса. Потому что льготная ипотека на них не действует. Они продаются на общерыночных условиях. Кроме того, сегодня граждане поняли, что эта недвижимость не настолько прекрасна, как считалось ранее", – отметил эксперт.

По его словам, изначально апартаменты позиционировались как очень дешевая недвижимость по сравнению с квартирами, которая при этом обладает всеми характеристиками последних. Однако на деле это не так.

Налоги для апартаментов побольше, чем для квартир. Коммунальные услуги дороже. Плюс многие ждали, что апартаменты когда-нибудь приравняют к жилью и будет вообще шикарное вложение. Купил дешево, а потом получил ту же самую квартиру. В итоге государство однозначно сказало, что апартаменты не будут приравниваться к жилым помещениям.
Константин Барусков
член Российской гильдии риелторов

Риелтор добавил, что в первую очередь покупатель стремится приобрести максимально комфортное для себя жилье. Поэтому любой нюанс может повлиять на скорость продажи. "Ее может затруднить неудачная локация, к примеру, если окна выходят на оживленную трассу, или большая удаленность от метро", – пояснил Барсуков.

Ранее жителям столицы рассказали, сколько стоят самые дешевые квартиры в городе. По данным экспертов, в январе этого года жилплощадь на вторичке можно было приобрести за 19,2 миллиона рублей, а в новостройке – за 17,1 миллиона рублей. При этом на рынке встречались и варианты за 1,5 миллиона рублей. Речь идет о самодельных 10–15-метровых "апартаментах" на первых этажах или в полуподвалах, однако они не подходят для длительного проживания.

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