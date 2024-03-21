Риелтор назвал самый проблемный тип недвижимости для продажи в Москве

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В столице сегодня есть трудности с продажей апартаментов. Об этом Москве 24 рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

"Сейчас есть проблема с продажей апартаментов в целом как класса. Потому что льготная ипотека на них не действует. Они продаются на общерыночных условиях. Кроме того, сегодня граждане поняли, что эта недвижимость не настолько прекрасна, как считалось ранее", – отметил эксперт.

По его словам, изначально апартаменты позиционировались как очень дешевая недвижимость по сравнению с квартирами, которая при этом обладает всеми характеристиками последних. Однако на деле это не так.





Константин Барусков член Российской гильдии риелторов Налоги для апартаментов побольше, чем для квартир. Коммунальные услуги дороже. Плюс многие ждали, что апартаменты когда-нибудь приравняют к жилью и будет вообще шикарное вложение. Купил дешево, а потом получил ту же самую квартиру. В итоге государство однозначно сказало, что апартаменты не будут приравниваться к жилым помещениям.

Риелтор добавил, что в первую очередь покупатель стремится приобрести максимально комфортное для себя жилье. Поэтому любой нюанс может повлиять на скорость продажи. "Ее может затруднить неудачная локация, к примеру, если окна выходят на оживленную трассу, или большая удаленность от метро", – пояснил Барсуков.

Ранее жителям столицы рассказали, сколько стоят самые дешевые квартиры в городе. По данным экспертов, в январе этого года жилплощадь на вторичке можно было приобрести за 19,2 миллиона рублей, а в новостройке – за 17,1 миллиона рублей. При этом на рынке встречались и варианты за 1,5 миллиона рублей. Речь идет о самодельных 10–15-метровых "апартаментах" на первых этажах или в полуподвалах, однако они не подходят для длительного проживания.

