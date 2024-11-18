Микросхему СВЧ трансформатора разработали в ОЭЗ "Технополис "Москва"

В ОЭЗ "Технополис "Москва" разработали отечественную микросхему СВЧ трансформатора. Она нужна для систем навигации, телекоммуникации, связи и радиотехники. На рынке российское изобретение должно появиться уже в начале следующего года, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Мощность предприятия позволяет выпускать до сорока тысяч изделий в год. Разработка микросхемы заняла более двух лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.