Функционал электронной медкарты расширился в приложении "ЕМИАС. ИНФО"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Функционал электронной медкарты расширился в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО". Отныне москвичи могут вносить в нее свои показатели голосом или с помощью фотографий, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что Москва старается внедрять в здравоохранение передовые и инновационные технологии, чтобы облегчить работу врачей и сделать медицину более доступной для жителей.

Теперь пациенты могут вносить показатели артериального давления, уровня глюкозы, кислорода в крови и пульса, указывать рост, вес, температуру, а также фиксировать приступы стенокардии с помощью голоса или фотографий прямо в приложении. Искусственный интеллект обрабатывает, распознает и передает эти данные, объяснила Ракова.

Заммэра рассказала, что регулярное заполнение медкарты поможет врачу оценивать текущее самочувствие пациентов и отслеживать результаты лечения. Такие функции полезны для людей с хроническими заболеваниями, которые находятся на диспансерном наблюдении. Медики могут анализировать изменения их здоровья онлайн и приглашать на внеплановый прием для назначения дополнительных исследований или корректировки терапии.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что перед столичными властями стоит задача превратить ИИ в базовую медицинскую технологию. В результате все московские врачи получат надежных цифровых помощников, которые подскажут оптимальную тактику лечения пациентов. Кроме того, медицинские сведения будут регистрироваться и обрабатываться исключительно в цифровой среде, поэтому врачи смогут больше времени уделять важным задачам.