Возведение детского сада завершается в Хорошёво-Мнёвниках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном районе Хорошёво-Мнёвники достраивается детский сад на 200 мест по адресу Нижние Мнёвники, земельный участок 9. Об этом заявил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Общая площадь здания детсада превысит 3,2 тысячи квадратных метров. В данный момент выполнены монолитные, фасадные, кровельные и отделочные работы, кладка стен и установка окон, также проведено благоустройство. Завершается монтаж внутренних инженерных систем. Готовность дошкольного учреждения оценивается в 97%, рассказал Овчинский.

Он отметил, что в трехэтажном здании будет восемь групповых ячеек, кухня, медблок, кабинеты для развивающих занятий, многофункциональные залы для занятий музыкой и физкультурой. На территории детсада сделают несколько веранд и две физкультурные площадки.

Дошкольное учреждение появится в рамках строительства ЖК "Остров" на территории Мнёвниковской поймы. После ввода в эксплуатацию его передадут городу. Строительством занимается компания "Донстрой".

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что комитет выдал разрешение на возведение детсада в июле прошлого года, а через месяц застройщик приступил к работам на площадке. Все этапы возведения объекта проходят под надзором инспекторов, всего было проведено пять выездных проверок качества объема выполненных работ и примененных стройматериалов.

Между тем инвестор построит и передаст городу детский сад на 175 воспитанников и школу на 375 мест в Коммунарке. Образовательный комплекс войдет в состав ЖК, где сейчас строятся два жилых корпуса площадью почти 49,5 тысячи "квадратов". Закончить возведение соцобъекта планируется до конца второго квартала 2027 года.