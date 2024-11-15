Globalcheck: в России начал восстанавливаться доступ к YouTube

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У части пользователей в России начал восстанавливаться доступ к видеохостингу YouTube. Об этом свидетельствуют данные сервиса Globalcheck.

По данным сервиса, видеохостинг работает у всех мобильных операторов. При этом часть пользователей сообщает, что доступ к YouTube при использовании Wi-Fi все еще ограничен.

Ранее Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube. Руководитель "Мосфильма" Карен Шахназаров рассказал, что поднимал тему замедления видеохостинга на встрече с президентом, на что глава государства заявил, что посмотрит и разберется.

До этого глава Роскомнадзора Андрей Липов заявлял, что видит снижение трафика YouTube в России у операторов из-за проблем с оборудованием Global Cache от Google.