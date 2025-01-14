В TikTok назвали выдумкой информацию о планах компании продать ее активы в США Маску

Фото: 123RF/nikkimeel

Представитель социальной сети TikTok назвал выдумкой информацию о планируемой продаже активов компании в США американскому предпринимателя Илону Маску, передает агентство Франс Пресс.

"Нельзя ожидать от нас комментариев по поводу чистого вымысла", – заявили в TikTok.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти Китая рассматривают возможность передачи активов социальной сети TikTok в Соединенных Штатах Маску. По информации издания, китайские чиновники хотели бы сохранить TikTok в собственности материнской компании ByteDance.

Но на фоне приближения крайнего срока для продажи соцсети Пекин начал обсуждать и другие сценарии. Одним из них является возможность передачи американских активов платформы Маску.

До этого в пресс-службе TikTok назвали неконституционным закон о возможном запрете соцсети в США. Заявление было распространено после подписания американским лидером Джо Байденом закона о блокировке TikTok, если его материнская фирма ByteDance не сможет продать соцсеть в течение 1 года.

На поиски покупателя владельцам дали 9 месяцев, но срок могут продлить еще на 3 месяца в случае, если власти США увидят прогресс.