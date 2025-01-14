Bloomberg: Китай рассматривает вариант продажи активов TikTok в США Илону Маску

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Власти Китая рассматривают возможность передачи активов социальной сети TikTok в Соединенных Штатах американскому предпринимателю Илону Маску. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

По информации издания, китайские чиновники хотели бы сохранить TikTok в собственности материнской компании ByteDance. Но на фоне приближения крайнего срока для продажи соцсети Пекин начал обсуждать и другие сценарии. Одним из них является возможность передачи американских активов платформы Маску.

"По словам собеседников, китайские чиновники пока не пришли к единому мнению о том, как действовать дальше, и их обсуждения все еще носят предварительный характер", – уточняется в материале.

Ранее в пресс-службе TikTok назвали неконституционным закон о возможном запрете соцсети в США. Заявление было распространено после подписания американским лидером Джо Байденом закона о блокировке TikTok, если его материнская фирма ByteDance не сможет продать соцсеть в течение 1 года.

На поиски покупателя владельцам дали 9 месяцев, но срок могут продлить еще на 3 месяца в случае, если власти США увидят прогресс.