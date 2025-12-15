Форма поиска по сайту

15 декабря, 16:34

Общество

Путин поздравил жителей Красноярска с открытием филиала НЦ "Россия"

Фото: kremlin.ru

В Красноярске открылся филиал Национального центра "Россия". Он станет точкой притяжения для общения жителей и гостей региона, говорится в приветствии Владимира Путина, которое зачитал председатель оргкомитета центра и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"Уверен, что филиал Национального центра "Россия", расположенный на живописной набережной Енисея, станет настоящей точкой притяжения для делового и дружеского общения жителей и гостей Красноярского края. Желаю вам успехов и всего самого доброго", – указано в обращении главы государства.

Российский лидер отметил, что Красноярский край славится богатой историей, значимым вкладом в укрепление государственности, в развитие отечественной экономики, промышленности и топливно-энергетического комплекса. Особое внимание в экспозиции уделено новым свершениям и реализации содержательных программ в различных сферах деятельности.

По словам Путина, открытие Международной выставки-форума "Россия" и одноименного наццентра стало ярким событием в общественной, культурной и деловой жизни граждан. Миллионы людей смогли воочию увидеть достижения соотечественников, подчеркнул президент.

Ранее глава государства поддержал идею о создании и оформлении центров русского языка в регионах на базе Национального центра "Россия".

Автором инициативы стала завкафедрой русского языка как иностранного Дальневосточного федерального университета Лилиана Воронова. По ее словам, в подобных учреждениях можно было бы продемонстрировать красоту русского языка.

