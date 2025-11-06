Путин предложил учредить номинацию для меценатов в Национальной спортпремии

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Самаре предложил учредить в рамках Национальной спортивной премии специальную номинацию для меценатов детского спорта.

Глава государства высоко оценил, что в организации детских спортивных праздников и соревнований активно участвуют представители российского бизнеса. Такие инициативы будут поощряться, подчеркнул он.

Президент поручил кабмину, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) и регионам заняться стратегией развития спортивной медицины в стране до 2030 года. Правительству также поручено обеспечить контроль за оказанием оздоровительных услуг детям и подросткам.

"Одно дело, если эти физическо-физкультурно-оздоровительные услуги предназначены для совершеннолетних людей, а другое дело, когда речь идет о подростках и детях. И более того, чаще всего эти организации ориентированы на работу с подростками и даже с малышами", – указал российский лидер.

Помимо этого, он поручил кабмину обеспечить синхронизацию деятельности систем спорта, здравоохранения, просвещения, а также органов власти на местах.

"Прошу правительство обеспечить решение этой задачи, в том числе с привлечением наших ведущих научных организаций, национального центра спортивной медицины. Разработать соответствующие ориентиры и показатели, методики и критерии оценки для всех, кто отвечает за образование и физическое воспитание детей, за охрану их здоровья", – уточнил Путин.

Он назвал задачей школьных медработников всестороннее и гармоничное физическое развитие детей. По его мнению, здоровье, как основной ориентир развития спорта и продвижения ценностей физкультуры среди молодежи, обязывает к качественному медицинскому сопровождению занятий.

Путин отметил важность поддержания авторитета учителей физкультуры и создания максимума возможностей для содержательной и результативной работы – от сокращения формальной отчетности до обеспечения современных условий труда. Он также уточнил, что мнение учителей физкультуры и других педагогов первостепенно для определения, чем можно мотивировать ребят заниматься спортом.

Более того, президент поддержал создание школьных спортивных лиг по популярным видам спорта во всех регионах и попросил "не затягивать этот процесс".

"Сегодня доля детей, систематически занимающихся спортом, по отчетам уже выше 90%, там, поточнее, 93,81% даже", – добавил президент.

Российские власти будут уделять отдельное внимание вовлечению молодежи в спорт. Глава государства сказал, что занятия спортом и физкультурой – это всегда путь к успеху. Для этого в стране в настоящее время возведено более 370 тысяч спортивных сооружений.