Путин в Самаре принял участие в открытии новых спортивных объектов в режиме ВКС

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в Самаре принял участие в открытии новых спортивных объектов в режиме видео-конференц-связи (ВКС).

Одним из объектов оказался спорткомплекс в Алуште, входящий в состав тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России "Крымский". Комплекс, адаптированный под людей с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), предназначен для тренировок и проведения всероссийских и международных соревнований.

Второй объект – Волейбольный центр в Улан-Удэ. Помимо занятий спортом, он подходит для массового пользования. В частности, там можно заниматься классическим и пляжным волейболом, софтболом. Центр одновременно может принять до 90 участников, включая глухих и людей с ПОДА.

Вместе с тем Путин принял участие в церемонии открытия Дворца единоборств в Ижевске, в котором будут проходить тренировки и соревнования по спортивной борьбе, боксу, ушу, муайтай, дзюдо, тхэквондо, самбо, каратэ, художественной и эстетической гимнастике, фитнес-аэробике, а также по игровым видам спорта – футзалу, баскетболу, гандболу и волейболу.

Помимо этого, глава государства ознакомился с Центром развития футбола в Казани, который открылся в июне этого года. Учреждение подходит для учебно-тренировочных занятий, физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических процедур, направленных на восстановление спортсменов после соревнований и тренировок.

Отмечается, что строительство центра, проходящее в три этапа, находится в активной стадии. Завершение третьей очереди запланировано на 2026 год.

Пятым объектом стала Академия настольного тенниса в Оренбурге. Это место, где юные теннисисты из разных уголков страны, начиная с 7 лет, могут жить, учиться и тренироваться. Сюда в том числе приезжают дети с ограниченными возможностями здоровья.

Последним учреждением, открытым президентом, стал спортивно-концертный комплекс "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" в Самаре. Комплекс оборудован всем необходимым для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Здесь будут проводиться соревнования и тренировки по хоккею, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, бадминтону, керлингу, спортивной аэробике, настольному теннису и бильярду. Причем заниматься в нем могут как профессионалы, так и любители.

В Самару Путин прилетел 6 ноября. Расписание главы государства включает участие в форуме "Россия – спортивная держава", а также проведение заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент отмечал, что у России есть все необходимое для проведения соревнований мирового уровня. В частности, он сослался на проведенные в июне прошлого года спортивные Игры стран БРИКС. Путин подчеркивал, что соревнования продемонстрировали, что РФ обладает современной инфраструктурной базой и кадровым потенциалом.