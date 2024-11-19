Норвежский террорист Брейвик выбрил буквы Z на голове и выступил в поддержку России

Фото: AP Photo/Frank Augstein, File

Норвежский террорист и правый экстремист Андерс Брейвик выбрил на голове две буквы Z и выступил в поддержку России, передает вещательная корпорация NRK.

Брейвик перед началом заседания суда, которое было назначено по его ходатайству об условно-досрочном освобождении, также поддержал в своей речи Иран, Китай и Северную Корею.

Кроме того, на заседании экстремист отметил, что не раскаивается в совершенных преступлениях.

Брейвик в 2011 году убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек – в летнем молодежном лагере норвежской рабочей партии на острове Утейа. В августе 2012 года суд приговорил его к 21 году тюремного заключения, признав виновным.

В 2018 году норвежский террорист впервые сообщил, что раскаивается за совершенное им массовое убийство. Письмо он направил в администрацию тюрьмы.