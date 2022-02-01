Суд отказал Брейвику в условно-досрочном освобождении

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Суд провинции Телемарк в Норвегии принял решение отказать Андерсу Брейвику, обвиняемому в терроризме, в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает телекомпания NRK.
"Решение было единогласным", – указано в распространенном сообщении.
Уточняется, что на суде выступила психиатр, которая заявила, что террорист по-прежнему представляет опасность для общества.
Брейвик устроил бойню в Осло и на острове Утейя в 2010 году. Жертвами действий террориста стали 77 человек.
В результате норвежец был приговорен к 21 году тюремного заключения в одиночной камере.