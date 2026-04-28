28 апреля, 07:17Шоу-бизнес
Приставы начали принудительно взыскивать с рэпера Pharaoh штраф за пропаганду наркотиков
Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Наталия Красильникова
Судебные приставы начали принудительно взыскивать с рэпера Pharaoh (настоящее имя – Глеб Голубин. – Прим. ред.) штраф за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов и судебные документы.
В марте Никулинский суд Москвы оштрафовал музыканта за 80 тысяч рублей. В четырех его песнях, по версии следствия, пропагандируется употребление запрещенных веществ.
Из материалов следует, что постановление о назначении наказания вступило в силу 24 марта, однако рэпер не выплатил штраф вовремя. В связи с этим 16 апреля суд выдал исполнительный документ.
Кроме того, по этому документу 20 апреля на Голубина завели исполнительное производство о взыскании 80 тысяч рублей штрафа как вида наказания по делам об АП, который касается пропаганды наркотиков, говорится в судебных документах.
Ранее в суд Санкт-Петербурга поступило административное дело в отношении рэпера Ганвеста (настоящее имя – Руслан Гоминов. – Прим. ред.), он обвиняется в пропаганде наркотических веществ. Поводом стали 9 треков, которые размещены в открытом доступе. В их числе "Никотин", "Бардак", "В неадеквате" и другие.