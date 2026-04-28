Приставы начали принудительно взыскивать с рэпера Pharaoh штраф за пропаганду наркотиков

Судебные приставы начали принудительно взыскивать с рэпера Pharaoh (настоящее имя – Глеб Голубин. – Прим. ред.) штраф за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов и судебные документы.

В марте Никулинский суд Москвы оштрафовал музыканта за 80 тысяч рублей. В четырех его песнях, по версии следствия, пропагандируется употребление запрещенных веществ.

Из материалов следует, что постановление о назначении наказания вступило в силу 24 марта, однако рэпер не выплатил штраф вовремя. В связи с этим 16 апреля суд выдал исполнительный документ.

Кроме того, по этому документу 20 апреля на Голубина завели исполнительное производство о взыскании 80 тысяч рублей штрафа как вида наказания по делам об АП, который касается пропаганды наркотиков, говорится в судебных документах.

Ранее в суд Санкт-Петербурга поступило административное дело в отношении рэпера Ганвеста (настоящее имя – Руслан Гоминов. – Прим. ред.), он обвиняется в пропаганде наркотических веществ. Поводом стали 9 треков, которые размещены в открытом доступе. В их числе "Никотин", "Бардак", "В неадеквате" и другие.