Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 09:01

Daily Mail: Трамп похлопал Карла III по плечу в нарушение королевского протокола

Трамп похлопал Карла III по плечу в нарушение королевского протокола

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп похлопал короля Великобритании Карла III по плечу, тем самым нарушив протокол. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Daily Mail.

По данным издания, после рукопожатия и официального фотографирования монарх и его супруга, королева Камилла, а также Трамп и его жена Мелания направились в резиденцию американского лидера. В тот момент глава Белого дома похлопал Карла III по плечу.

Журналисты уточнили, что президент США нарушил королевский протокол, согласно которому нельзя инициировать физический контакт с членом королевской семьи. При этом эксперт по языку тела Джуди Джеймс подчеркнула, что прикосновение выглядело как политический жест.

"Это был также первый настоящий жест активной, "особой" дружбы со стороны Трампа", – пояснила она.

Карл III и его жена находятся в Штатах с 4-дневным визитом, приуроченным к 250-летию независимости США от британского правления. Это первый государственный визит британского монарха в Соединенные Штаты с 2007 года.

Ранее рядом с королем Великобритании заметили Джеймса Маунтбеттен-Виндзора, который считается самым загадочным членом британской королевской семьи. Раньше он редко появлялся на публике, однако после 18-летия его роль в королевской семье может измениться, писали СМИ.

Новости мира: король Великобритании Карл III лишил брата последних монарших титулов

Главное

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

