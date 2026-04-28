Более 18 тыс россиян обратились в медучреждения из-за укусов клещей

Фото: depositphotos/sasel77​

Более 18 тысяч россиян обратились в медучреждения из-за укусов клещей с начала сезона, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Больше всего обращений зарегистрировано в Иркутской, Омской, Белгородской, Вологодской, Архангельской, Костромской областях, Алтайском и Забайкальском краях, а также в Республике Алтай.

В целях профилактики проводятся акарицидные обработки территорий. В этом году планируется обработать 166 тысяч гектаров. В настоящее время в некоторых регионах данные мероприятия приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.

Роспотребнадзор напомнил о важности индивидуальной защиты от паразитов. Гражданам следует использовать репелленты и инсектоакарицидные средства, а также носить специальную защитную одежду. Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Прививку уже сделали свыше 1,6 миллиона россиян.

"Ситуация на контроле Роспотребнадзора", – добавили в надзорном ведомстве.

Ранее врач-терапевт Анастасия Полякова заявила, что привлекательность человека для клещей зависит от запаха тела и объема выделяемого углекислого газа. По ее словам, это подтверждается многими исследованиями. Паукообразные реагируют на химические вещества в поте человека, такие как аммиак, молочная и масляная кислоты.