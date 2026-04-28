Центр Москвы перекроют 29 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 08:39

Общество

Более 18 тыс россиян обратились в медучреждения из-за укусов клещей

Фото: depositphotos/sasel77​

Более 18 тысяч россиян обратились в медучреждения из-за укусов клещей с начала сезона, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Больше всего обращений зарегистрировано в Иркутской, Омской, Белгородской, Вологодской, Архангельской, Костромской областях, Алтайском и Забайкальском краях, а также в Республике Алтай.

В целях профилактики проводятся акарицидные обработки территорий. В этом году планируется обработать 166 тысяч гектаров. В настоящее время в некоторых регионах данные мероприятия приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.

Роспотребнадзор напомнил о важности индивидуальной защиты от паразитов. Гражданам следует использовать репелленты и инсектоакарицидные средства, а также носить специальную защитную одежду. Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Прививку уже сделали свыше 1,6 миллиона россиян.

"Ситуация на контроле Роспотребнадзора", – добавили в надзорном ведомстве.

Ранее врач-терапевт Анастасия Полякова заявила, что привлекательность человека для клещей зависит от запаха тела и объема выделяемого углекислого газа. По ее словам, это подтверждается многими исследованиями. Паукообразные реагируют на химические вещества в поте человека, такие как аммиак, молочная и масляная кислоты.

"Качество жизни": врач рассказал, как обезопасить себя от клещей

Читайте также


общество

Главное

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика