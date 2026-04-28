Астроном Назаров: спутники Энцелад и Европа могут стать местом зарождения жизни

Спутники планет Сатурн Энцелад и Юпитер Европа могут оказаться местом, где зародится новая жизнь в Солнечной системе. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, астроном Сергей Назаров.

"Спутники Энцелад и Европа – это перспективные места, где могла зародиться внеземная жизнь в нашей Солнечной системе", – отметил ученый.

Астроном подчеркнул, что на них существуют достаточно большие запасы воды, которые скрыты под слоем льда. Кроме того, эти спутники имеют основные химические элементы для зарождения жизни.

Ранее глава космической компании Voyager Technologies Дилан Тейлор заявил, что люди будут жить и работать на Луне уже в 2030-е годы. Он считает, что люди должны высадиться на Луну в конце 2020-х годов, там они будут работать на лунной базе. По словам Тейлора, скорее всего, это будет надувной модуль с системой жизнеобеспечения.

Между тем NASA и Минэнерго США подготовят технологическую базу для полетов к Марсу и во внешние участки Солнечной системы. В рамках плана аппарат Space Reactor-1 Freedom должен прибыть на Марс до конца 2028 года и развернуть там необходимую инфраструктуру.

