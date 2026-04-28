28 апреля, 09:36

В Москве завершен капремонт здания для благотворительной организации

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

В районе Сокольники завершился капитальный ремонт здания на улице Гастелло, где разместится международная благотворительная общественная организация "Справедливая помощь доктора Лизы". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Помещение будет использоваться для временного проживания детей, которым предстоит лечение или реабилитация в московских больницах, а также их родителей или опекунов.

"В ходе капитального ремонта привели в порядок гидроизоляцию бутового фундамента и кирпичных стен. По периметру здания сделали бетонную отмостку, армированную сеткой", – сообщил первый заместитель руководителя департамента капитального ремонта Антон Мельников.

Кроме того, специалисты очистили кладку, обработали ее защитными составами, восстановили поврежденные участки и покрасили фасад в кирпично-красный цвет.

Историческое трехэтажное строение с двумя подземными этажами возвели в 1911 году по проекту архитектора Леонида Стеженского для Романовской больницы, открытой к 300-летию династии Романовых. В разные годы здесь размещались военный госпиталь и гинекологическая больница.

Во время ремонта обновили крышу, заменили перекрытия, окна и двери, а также полностью модернизировали инженерные системы. В здании появились новые сети электро- и водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и кондиционирования.

Для семей с детьми оборудовали жилые комнаты, кухни-столовые, помещения для учебы и досуга. Кроме того, в здании предусмотрели прачечную, игровые комнаты для малышей и другие бытовые пространства.

Организация "Справедливая помощь доктора Лизы" помогает людям, которым необходимо лечение в московских клиниках. Фонд продолжает работу, начатую Елизаветой Глинкой, по поддержке детей, нуждающихся в медицинской помощи.

Ранее в Москве начались работы по замене лифтов в жилых домах в рамках региональной программы капитального ремонта. Всего с начала реализации программы в жилых домах установили уже свыше 52 300 новых лифтов. В этом году планируется заменить более 5 500 подъемников во всех округах.

