Shaman ответил на критику после видео на Байкале

Фото: телеграм-канал SHAMAN

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, прокомментировал резонанс вокруг ролика, снятого на Байкале, и заявил, что не считает свой поступок постыдным. Об этом он рассказал ТАСС.

19 февраля артист разместил в соцсетях видео, на котором лизнул лед озера Байкал. Певец опустился на колени, а после "дегустации" сообщил, что ему было вкусно.

Оценивая свои действия, Shaman заявил, что, по его мнению, куда хуже, когда люди "выслуживаются перед Западом".

"Лучше один раз в жизни лизнуть лед самого чистого озера в мире, чем всю жизнь лизать пятую точку хозяевам на Западе", – сказал исполнитель.

Он добавил, что именно за таких людей, по его мнению, должно быть стыдно. Также Дронов сообщил, что готовит новую песню, посвященную Байкалу. По словам артиста, композиция выйдет тогда, когда озеро вновь покроется льдом, а припев уже написан.

Кроме того, сообщалось, что певец записал песню "Священная война" с симфоническим оркестром ко Дню Победы. Композицию он представит в рамках концерта "Музыка Победы" на сцене Кремлевского дворца 4 мая.