Центр Москвы перекроют 29 апреля

Новости

Новости

28 апреля, 10:45

Shaman ответил на критику после видео на Байкале

Фото: телеграм-канал SHAMAN

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, прокомментировал резонанс вокруг ролика, снятого на Байкале, и заявил, что не считает свой поступок постыдным. Об этом он рассказал ТАСС.

19 февраля артист разместил в соцсетях видео, на котором лизнул лед озера Байкал. Певец опустился на колени, а после "дегустации" сообщил, что ему было вкусно.

Оценивая свои действия, Shaman заявил, что, по его мнению, куда хуже, когда люди "выслуживаются перед Западом".

"Лучше один раз в жизни лизнуть лед самого чистого озера в мире, чем всю жизнь лизать пятую точку хозяевам на Западе", – сказал исполнитель.

Он добавил, что именно за таких людей, по его мнению, должно быть стыдно. Также Дронов сообщил, что готовит новую песню, посвященную Байкалу. По словам артиста, композиция выйдет тогда, когда озеро вновь покроется льдом, а припев уже написан.

Ранее певец опубликовал видео, где пробует на вкус лед озера, назвав Байкал самым чистым в мире.

Кроме того, сообщалось, что певец записал песню "Священная война" с симфоническим оркестром ко Дню Победы. Композицию он представит в рамках концерта "Музыка Победы" на сцене Кремлевского дворца 4 мая.

Читайте также


Главное

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

