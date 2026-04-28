Центр Москвы перекроют 29 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
28 апреля, 09:58

Экономика

Линия по выпуску 3D-принтеров для печати металлом открылась в Москве

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

На территории Московского цифрового завода открыли цех серийного производства аддитивного оборудования для печати металлом с использованием технологии селективного лазерного сплавления, рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, запуск линии стал результатом масштабной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Новое оборудование, выпускаемое в столице, расширит возможности 3D-печати деталей для медицины, машиностроения, аэрокосмической отрасли и других высокотехнологичных сфер за счет технологии послойного лазерного плавления порошков металлов.

Гарбузов отметил, что в Москве работают уже более 25 предприятий в сфере аддитивного производства, которые активно развиваются благодаря городской поддержке и благоприятным инвестиционным условиям.

Разработчик и производитель оборудования – ООО "НПО "3Д-Интеграция" (входит в группу компаний i3D) – представил две модели: малогабаритную установку для большинства типовых задач и более мощное устройство с двумя лазерами по 500 ватт и областью построения до 320 × 320 × 370 миллиметров.

Уточняется, что оборудование работает с широким спектром материалов, включая сплавы на основе железа, никеля, кобальта, алюминия и титана, которые применяются для изготовления ключевых деталей в приоритетных отраслях промышленности.

Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Ежегодно в городе открывается около 150 высокотехнологичных предприятий. В настоящее время в столице работают почти 4,6 тысячи промышленных компаний, где заняты более 755 тысяч человек. Производителям доступно свыше 20 мер поддержки, включая компенсацию процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.

Ранее сообщалось, что Москва активно развивает наукоемкий бизнес и поддерживает столичных изобретателей. По словам Сергея Собянина, столица лидирует в этой области. В прошлом году в стране было зарегистрировано более 30 тысяч патентов, и 9,7 тысячи из них приходятся на Москву.

экономикагород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика