Линия по выпуску 3D-принтеров для печати металлом открылась в Москве

На территории Московского цифрового завода открыли цех серийного производства аддитивного оборудования для печати металлом с использованием технологии селективного лазерного сплавления, рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, запуск линии стал результатом масштабной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Новое оборудование, выпускаемое в столице, расширит возможности 3D-печати деталей для медицины, машиностроения, аэрокосмической отрасли и других высокотехнологичных сфер за счет технологии послойного лазерного плавления порошков металлов.

Гарбузов отметил, что в Москве работают уже более 25 предприятий в сфере аддитивного производства, которые активно развиваются благодаря городской поддержке и благоприятным инвестиционным условиям.

Разработчик и производитель оборудования – ООО "НПО "3Д-Интеграция" (входит в группу компаний i3D) – представил две модели: малогабаритную установку для большинства типовых задач и более мощное устройство с двумя лазерами по 500 ватт и областью построения до 320 × 320 × 370 миллиметров.

Уточняется, что оборудование работает с широким спектром материалов, включая сплавы на основе железа, никеля, кобальта, алюминия и титана, которые применяются для изготовления ключевых деталей в приоритетных отраслях промышленности.

Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Ежегодно в городе открывается около 150 высокотехнологичных предприятий. В настоящее время в столице работают почти 4,6 тысячи промышленных компаний, где заняты более 755 тысяч человек. Производителям доступно свыше 20 мер поддержки, включая компенсацию процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.

Ранее сообщалось, что Москва активно развивает наукоемкий бизнес и поддерживает столичных изобретателей. По словам Сергея Собянина, столица лидирует в этой области. В прошлом году в стране было зарегистрировано более 30 тысяч патентов, и 9,7 тысячи из них приходятся на Москву.