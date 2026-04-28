Набор в школу волонтеров-реставраторов открылся в Москве

"Мосволонтер" приглашает всех желающих пройти обучение в школе волонтеров-реставраторов. Регистрация открыта на сайте ресурсного центра до 13 мая. Программа включает как теорию, так и практику, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Участники познакомятся с основами работы реставратора, разными техниками и видами материалов. Под руководством профессионалов волонтеры будут обследовать объекты культурного наследия и ухаживать за ними", – уточнила Сергунина.

Подать заявку могут горожане старше 18 лет. В анкете кандидату нужно рассказать о себе и о том, почему он хочет присоединиться к проекту.

Курс рассчитан на три месяца. Занятия начнутся 29 мая и будут проходить один-два раза в неделю очно и онлайн. Площадками для обучения станут профильные мастерские, офис "Мосволонтера", павильон № 44 "Кролиководство" на ВДНХ – флагманский коворкинг-центр некоммерческих организаций.

Программа подготовлена вместе с Центром развития культуры, культурного наследия и реставрационного дела "Мой реставратор" при поддержке Российской ассоциации реставраторов. По итогам выпускникам вручат сертификаты.

Еще один курс для волонтеров-реставраторов стартует 19 мая и продлится до конца года. Занятия проведут специалисты столичного департамента культурного наследия и Государственного научно-исследовательского института реставрации. Акцент в обучении сделают на работе с объектами из природного камня и металла. Запланировано больше 40 лекций и практикумов, запись на первые из них открыта на сайте "Мосволонтера" до 11 мая.

За последние годы в Москве сформировался волонтерский корпус, участники которого помогают в сохранении и популяризации историко-культурного наследия. Они ухаживают за архитектурными памятниками, участвуют в археологических раскопках и подготовке крупных мероприятий.

Сообщество столичных волонтеров увеличивается с каждым днем – сегодня в их числе свыше 1,6 миллиона москвичей. "Мосволонтер" помогает добровольцам реализовывать городские и более глобальные инициативы в соответствии с задачами национального проекта "Молодежь и дети" и федерального проекта "Мы вместе". Подробнее о национальных проектах и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

