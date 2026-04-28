Француз похитил из музея Сен-Реми золотые монеты на 53 млн рублей и продавал их в РФ

Гражданин Франции похитил из французского государственного музея Сен-Реми коллекцию золотых монет на 53 миллиона рублей, а затем продавал их в России, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

По данным ведомства, 29-летний Антони Кастелейн, являвшийся сотрудником исторического музея, используя служебное положение, похитил во Франции и незаконно ввез в Россию часть экспонатов – золотые монеты времен Римской империи и правления Наполеона III.

Уточнялось, что в 2023–2024 годах мужчина неоднократно приезжал в Москву. Чтобы беспрепятственно пройти таможенный контроль, он прятал украденные монеты в отделение для мелочи своего кошелька, смешивая их с евроцентами. В столице он продавал ценности нумизматическим организациям и частным коллекционерам.

Позднее из Интерпола поступила ориентировка на розыск похищенных в Реймсе монет. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было обнаружено и изъято 79 предметов, подходящих под описание. Экспертиза показала, что 78 из них являются подлинными культурными ценностями, одна монета оказалась копией.

Деятельность француза пресекли сотрудники ФТС совместно с ФСБ и МВД РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей в крупном размере. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы либо штраф до 1 миллиона рублей. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Ранее таможенники в аэропорту Внуково обнаружили в багаже у иностранного гражданина рога и черепа благородного оленя. Пассажир пояснил, что приобрел их у знакомого, который проживает в России, для изготовления сувениров.