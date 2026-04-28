Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 11:09

Происшествия

Француз похитил из музея Сен-Реми золотые монеты на 53 млн рублей и продавал их в РФ

Фото: customs.gov.ru

Гражданин Франции похитил из французского государственного музея Сен-Реми коллекцию золотых монет на 53 миллиона рублей, а затем продавал их в России, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

По данным ведомства, 29-летний Антони Кастелейн, являвшийся сотрудником исторического музея, используя служебное положение, похитил во Франции и незаконно ввез в Россию часть экспонатов – золотые монеты времен Римской империи и правления Наполеона III.

Уточнялось, что в 2023–2024 годах мужчина неоднократно приезжал в Москву. Чтобы беспрепятственно пройти таможенный контроль, он прятал украденные монеты в отделение для мелочи своего кошелька, смешивая их с евроцентами. В столице он продавал ценности нумизматическим организациям и частным коллекционерам.

Позднее из Интерпола поступила ориентировка на розыск похищенных в Реймсе монет. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было обнаружено и изъято 79 предметов, подходящих под описание. Экспертиза показала, что 78 из них являются подлинными культурными ценностями, одна монета оказалась копией.

Деятельность француза пресекли сотрудники ФТС совместно с ФСБ и МВД РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей в крупном размере. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы либо штраф до 1 миллиона рублей. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Ранее таможенники в аэропорту Внуково обнаружили в багаже у иностранного гражданина рога и черепа благородного оленя. Пассажир пояснил, что приобрел их у знакомого, который проживает в России, для изготовления сувениров.

Читайте также


происшествия

Главное

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

