Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 11:06

Происшествия

33 человека пострадали из-за непогоды в регионах России

Фото: ТАСС/Артем Житенев

В Москве, Подмосковье и Самарской области из-за непогоды пострадали 33 человека, в том числе 4 детей. Об этом в МАХ сообщило МЧС России.

Ведомство уточнило, что всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. В МЧС добавили, что 2 взрослых и 1 ребенок погибли.

По данным МЧС, из-за мокрого снега, грозы, града, сильного ветра в некоторых федеральных округах частично наблюдаются отключения электроснабжения. Кроме того, упали более 2 000 деревьев, повреждены свыше 1 000 автомобилей. Сейчас без электричества остаются более 70 тысяч человек.

"Специалисты информируют население, проводятся аварийно-восстановительные работы", – заявили в министерстве.

В свою очередь, энергетики группы "Россети" работают в круглосуточном режиме. В компании сообщили, что полностью восстановлена работа основной сети в Тульской и Самарской областях, где продолжается обработка отдельных заявок жителей.

Более 80% отключенных потребителей уже вновь получили электричество в Псковской, Ленинградской, Калужской и Рязанской областях. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Тверской, Новгородской, Вологодской областях, а также в Подмосковье и Архангельской области.

Сейчас в ликвидации последствий задействованы свыше тысячи аварийных бригад – более 3 000 специалистов и около 1 080 единиц техники. Они расчищают линии электропередачи от упавших деревьев и восстанавливают поврежденное оборудование.

За последние сутки в Московском регионе выпало более 100% месячной нормы осадков. На опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали 21 миллиметр выпавших осадков, что составляет 56% нормы апреля.

Непогода привела к падению более 110 деревьев, повреждению автомобилей, образованию заторов и в некоторых случаях к травмам людей. В настоящее время городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия непогоды.

В то же время в Самаре 27 апреля из-за сильного ветра с порывами до 25–27 метров в секунду упало свыше 50 деревьев. В результате погибли три человека – двое мужчин и девочка. Также есть пострадавшие, в том числе ребенок. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Читайте также


Главное

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

