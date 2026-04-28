33 человека пострадали из-за непогоды в регионах России

В Москве, Подмосковье и Самарской области из-за непогоды пострадали 33 человека, в том числе 4 детей. Об этом в МАХ сообщило МЧС России.

Ведомство уточнило, что всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. В МЧС добавили, что 2 взрослых и 1 ребенок погибли.

По данным МЧС, из-за мокрого снега, грозы, града, сильного ветра в некоторых федеральных округах частично наблюдаются отключения электроснабжения. Кроме того, упали более 2 000 деревьев, повреждены свыше 1 000 автомобилей. Сейчас без электричества остаются более 70 тысяч человек.

"Специалисты информируют население, проводятся аварийно-восстановительные работы", – заявили в министерстве.

В свою очередь, энергетики группы "Россети" работают в круглосуточном режиме. В компании сообщили, что полностью восстановлена работа основной сети в Тульской и Самарской областях, где продолжается обработка отдельных заявок жителей.

Более 80% отключенных потребителей уже вновь получили электричество в Псковской, Ленинградской, Калужской и Рязанской областях. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Тверской, Новгородской, Вологодской областях, а также в Подмосковье и Архангельской области.

Сейчас в ликвидации последствий задействованы свыше тысячи аварийных бригад – более 3 000 специалистов и около 1 080 единиц техники. Они расчищают линии электропередачи от упавших деревьев и восстанавливают поврежденное оборудование.

За последние сутки в Московском регионе выпало более 100% месячной нормы осадков. На опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали 21 миллиметр выпавших осадков, что составляет 56% нормы апреля.

Непогода привела к падению более 110 деревьев, повреждению автомобилей, образованию заторов и в некоторых случаях к травмам людей. В настоящее время городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия непогоды.

В то же время в Самаре 27 апреля из-за сильного ветра с порывами до 25–27 метров в секунду упало свыше 50 деревьев. В результате погибли три человека – двое мужчин и девочка. Также есть пострадавшие, в том числе ребенок. Врачи оказывают им необходимую помощь.