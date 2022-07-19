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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Киева о планах уничтожить Черноморский флот РФ и вернуть Крым.

"Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Киев потопит Черноморский флот РФ с помощью западного оружия и отвоюет Крым. Он подчеркнул, что Украина наращивает собственный потенциал противокорабельных ракет, а также в скором времени ожидает получения оружия большой дальности.

Гаврилов отметил, что возможность нанесения удара по Крыму обсуждается со странами Запада.

До этого председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что угрозы Киева атаковать Крым подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине.

