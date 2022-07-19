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Американские генералы врут о реальном положении ВСУ, заявил подполковник ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

Он призвал не верить заявлениям "телевизионных" генералов о том, что поставки западного оружия на Украину изменили баланс сил в пользу украинской стороны.

"Украине катастрофически не хватает боеприпасов для гаубиц, в то время как Россия продолжает производить почти неограниченное количество снарядов", – отметил он.

Ранее в Пентагоне заявили, что Киев с учетом новых американских поставок будет владеть 12 реактивными системами залпового огня HIMARS. Также США планируют поставить на Украину боеприпасы к данным средствам.

В посольстве РФ сообщили, что передача Вашингтоном артиллерийских систем Киеву может привести к эскалации, если ВСУ будут использовать эти комплексы для ударов по территории России. По мнению дипломатов, в Белом доме игнорируют тот факт, что современное высокоточное оружие попадет в руки радикалов, террористов и бандформирований не только на территории Украины, но и за ее пределами.