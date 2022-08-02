Роспотребнадзор призвал отказаться от купания в фонтанах в День ВДВ

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Роспотребнадзор призвал отказаться от купания в фонтанах, поскольку это может привести к заражению различными инфекциями. Купание в фонтанах в День ВДВ, который отмечается 2 августа, является одной из традиций десантников.



"Конструкция фонтанов не рассчитана на купающихся, и использование их не по прямому назначению небезопасно для организма человека. Вода в фонтане обновляется не часто, не очищается и не обеззараживается: она не будет такой же чистой, как в бассейне", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что в фонтане можно заразиться кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами. Также подхватить можно энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А.

Ранее Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ. Президент отметил, что в самых сложных ситуациях десантники очень грамотно и быстро решали задачи.

Путин добавил, что сегодняшнее поколение солдат и офицеров гордится историей ВДВ, уважительно относится к ветеранам и чтит заложенные ими традиции.

Ежегодно 2 августа в РФ отмечается День Воздушно-десантных войск. Его учредили как памятный день указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. В столице в День ВДВ мужчины в тельняшках и голубых беретах по традиции заполняют скверы и парки. Гуляния проходят мирно.