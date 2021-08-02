Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что в самых сложных ситуациях десантники очень грамотно и быстро решали задачи.

Путин добавил, что сегодняшнее поколение солдат и офицеров гордится историей ВДВ, уважительно относится к ветеранам и чтит заложенные ими традиции.

Ежегодно 2 августа в РФ отмечается День Воздушно-десантных войск. Его учредили как памятный день указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. В столице в День ВДВ мужчины в тельняшках и голубых беретах по традиции заполняют скверы и парки. Гуляния проходят мирно.