Юрист объяснила, что грозит за отдых в купальнике посреди города

С приходом жары в городских парках можно встретить немало загорающих москвичей. При этом многие считают, что в общественных местах не стоит обнажаться до купальников и плавок. Есть и те, кто вовсе загорают топлес. Разбираемся вместе с юристом, когда раздевшимся у всех на глазах грозит административная и даже уголовная ответственность.

"Неприятно смотреть"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жительница Москвы опубликовала в Сети фотографию загорающих горожан в парке "Ростокинский акведук" с подписью: "Подскажите, а никого не волнуют голые телеса?" В комментариях под постом началась дискуссия: многие посчитали, что отдыхать под солнцем нужно у водоема, а не посреди мегаполиса. Тем более что рядом с этим местом находится храм, напомнили москвичи.

"Я гуляю по парку и мне, мягко говоря, неприятно смотреть на голые тела. Это же не пляж!" – написала пользовательница Надежда Колиноя.

"Почему бы на пруд какой-нибудь не съездить?", – прокомментировала Наталия Маркелова.

Есть и те, кто считают, что принимать солнечные ванны в парке можно. Тем более если нет нарушения общественного порядка.





Леся Лазарева пользователь Сети В детстве спокойно загорала без пруда, бассейна и прочего. Бутылка воды и норм. С подругами карты раскладывали, книги читали. Поэтому лично я не вижу проблем, что люди загорают, тем более не все имеют возможность куда-либо поехать.

Подобные споры вызвала и фотография девушки из Люберец, которая загорала топлес, лежа на животе во дворе многоэтажного дома. Автор снимка уточнил, что рядом находится частный детский сад.

"Загорают на пляже, на участке дачном своем, но не среди высоток. Это не культурно. Все-таки должны быть рамки приличия. Сейчас многие стали жить по принципу "все можно", – написала пользовательница Екатерина Сухопаева.

Также ряд пользователей жалуются, что летом в общественных местах встречаются не только женщины в купальнике, но и мужчины без футболки.

"Стою в очереди в магазине, почти центр Москвы. И тут он – мужчина в шортах с голым торсом. Почему они позволяют себе ходить в городе в таком виде? Я считаю, что это интимно и неприлично, голое тело, особенно в городах", – написала пользовательница одного из форумов.

Законом не запрещено?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Загорающих полуобнаженных людей нельзя привлечь к ответственности только потому, что кому-то не нравится их внешний вид. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.





Алла Георгиева юрист Присутствие мужчин в одних шортах в транспорте, девушек в купальниках в городских парках не порождает наказания на федеральном уровне. Поэтому обращение в правоохранительные органы о привлечении их к ответственности не даст положительного результата – доказать неуважение к обществу тут будет сложно.

Вызвать полицию можно только в том случае, если нахождение человека в полураздетом виде сопровождается приставаниями к гражданам, оскорблениями, нецензурными выражениями, уничтожением или повреждением чужого имущества. Это считается административным нарушением и расценивается как мелкое хулиганство. ​При этом привлекаемому лицу должно исполниться 16 лет.

"Появление в общественном месте с открытыми интимными местами запрещено и также относится к мелкому хулиганству. Поэтому загорать топлес нельзя, за это грозит административная ответственность", – отметила юрист.

Если за подобное привлекают впервые, гражданину грозит штраф от 500 до 1 000 рублей. За повторное нарушение придется раскошелиться уже на сумму 100–200 тысяч, за наказание два и более раза – 200–300. Кроме того, во всех случаях загорающего могут арестовать на срок до 15 суток, рассказала Георгиева.





Алла Георгиева юрист При этом, если загорающий в парке обнажит свои интимные места и это увидят дети, его могут привлечь к уголовной ответственности по статье о развратных действиях, если докажут умысел на развращение малолетних. Однако если человек в общественном месте загорает в купальнике без нарушений, то гуляющие рядом дети не могут ограничить его в этом.

Наказание по уголовной статье о развратных действиях может составить до трех лет лишения свободы. Либо суд может назначить обязательные или принудительные работы, пояснила Георгиева.

Эксперт напомнила, что в парках Москвы и Подмосковья не запрещено лежать на траве или сидеть на лавочке в купальном костюме. Однако в России есть зоны отдыха, которые вводят свои правила посещения. И там нахождение в купальнике может быть запрещено.

Загорать даже обнаженным без штрафа можно только на своем дачном участке. Опять же, если нет факта нарушения закона о тишине и общественного порядка, а также нанесения вреда окружающей среде, заключила юрист.