Юрист рассказала, как бороться с любителями шуметь под окнами

Летом для многих москвичей наступает неспокойный период: на улицах снова появляются любители развлекаться до утра и сидеть на скамейках возле дома. Как бороться с ночными нарушителями порядка – в материале Москвы 24.
"Нервы сдают"
От шума по ночам чаще всего страдают жильцы центральных районов. Особенно улиц, где есть множество баров, ресторанов и клубов. Например, жители Пресни уже много лет борются с тусовщиками, которые любят до утра развлекаться на Патриарших прудах.
"В итоге в 2016 году рестораны этого района стали закрываться в 23:00. Но это особо не помогло. Весь народ тут же выходит на улицы, на скамейках пьют и орут. Лично гоняла особо наглых в пять утра, когда уже нервы сдали", – написала одна из пользовательниц Сети.
Другие тоже считают, что причина шума не в открытых ночью заведениях, а в неуважительном поведении отдельных жителей столицы.
Некоторым пришлось из-за этого перебраться в более тихий район. "Раньше жила на Чистых прудах, затем переехала на окраину Москвы и наслаждаюсь. У нас во дворах вообще, можно сказать, не орут, только дети, и то днем. А в центре шум и гам 24 на 7", – рассказала другая пользовательница.
Однако и в удаленных от центра районах тоже есть нарушители порядка.
"У меня в Тушине круглогодично толпа под окнами ежедневно тусyeтся и дерется. Полицейские к нам ездят уже как по графику", – поделился своей ситуацией москвич.
"Живу на втором этаже, под окнами лавочки, детская площадка. Днем там шумят дети, ночью – молодежь и алкоголики. Мои нервы сдают, закрываю окна по ночам, сплю в берушах. Иногда хочу вылить что-нибудь кому-нибудь на голову", – пожаловалась девушка.
Выход есть
С нарушителями общественного порядка нужно бороться с помощью полиции, прокуратуры, а иногда и Роспотребнадзора. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.
"Если это не помогает, то обращайтесь в прокуратуру. Она проверит действия полиции и заведение, у которого собираются нарушители. Также ведомство может обратиться в суд за защитой прав гражданина", – добавила Билялова.
По словам юриста, тусовщикам грозит ответственность по статье "Нарушение тишины и покоя граждан" Кодекса Москвы об административных правонарушениях. Это влечет наложение штрафа до двух тысяч рублей для физлиц.
При этом если тусовщики арендуют квартиру рядом с вами и устраивают в ней вечеринки, можно добиться их выселения. Для этого нужно предупредить собственника о намерении обратиться в суд, подчеркнула Билялова.
Другая ситуация: москвичу мешают посетители ресторана, бара или клуба, которые располагаются прямо около жилого дома. В этом случае необходимо обратиться в полицию или прокуратуру, если первое ведомство не отреагировало должным образом, а также в Роспотребнадзор.
Если шумят посетители, которые решили постоять перед заведением, то формально к его владельцам претензий нет. Но действия пострадавшего остаются такими же: обращение в полицию и прокуратуру, заявление в Роспотребнадзор тоже будет нелишним, заключила Билялова.
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