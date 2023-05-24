Юрист рассказала, как бороться с любителями шуметь под окнами

Летом для многих москвичей наступает неспокойный период: на улицах снова появляются любители развлекаться до утра и сидеть на скамейках возле дома. Как бороться с ночными нарушителями порядка – в материале Москвы 24.



"Нервы сдают"

От шума по ночам чаще всего страдают жильцы центральных районов. Особенно улиц, где есть множество баров, ресторанов и клубов. Например, жители Пресни уже много лет борются с тусовщиками, которые любят до утра развлекаться на Патриарших прудах.

"В итоге в 2016 году рестораны этого района стали закрываться в 23:00. Но это особо не помогло. Весь народ тут же выходит на улицы, на скамейках пьют и орут. Лично гоняла особо наглых в пять утра, когда уже нервы сдали", – написала одна из пользовательниц Сети.

Другие тоже считают, что причина шума не в открытых ночью заведениях, а в неуважительном поведении отдельных жителей столицы.





пользователь Сети Дело не в ресторанах. У нас на Китай-городе во дворе жилого дома тусуется толпа вот уже второй год. Каждую ночь. И они не просто там сидят, а пьют, кричат, полиция их забирает, а через какое-то время они снова приходят.

Некоторым пришлось из-за этого перебраться в более тихий район. "Раньше жила на Чистых прудах, затем переехала на окраину Москвы и наслаждаюсь. У нас во дворах вообще, можно сказать, не орут, только дети, и то днем. А в центре шум и гам 24 на 7", – рассказала другая пользовательница.

Однако и в удаленных от центра районах тоже есть нарушители порядка.

"У меня в Тушине круглогодично толпа под окнами ежедневно тусyeтся и дерется. Полицейские к нам ездят уже как по графику", – поделился своей ситуацией москвич.

"Живу на втором этаже, под окнами лавочки, детская площадка. Днем там шумят дети, ночью – молодежь и алкоголики. Мои нервы сдают, закрываю окна по ночам, сплю в берушах. Иногда хочу вылить что-нибудь кому-нибудь на голову", – пожаловалась девушка.



Выход есть

С нарушителями общественного порядка нужно бороться с помощью полиции, прокуратуры, а иногда и Роспотребнадзора. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.





Анастасия Билялова юрист Если под вашими окнами регулярно собираются посторонние, вызывайте наряд. При этом действеннее обращение не по телефону дежурной части, а по номеру 112. Рано или поздно шумящим надоест, что их постоянно штрафуют.

"Если это не помогает, то обращайтесь в прокуратуру. Она проверит действия полиции и заведение, у которого собираются нарушители. Также ведомство может обратиться в суд за защитой прав гражданина", – добавила Билялова.

По словам юриста, тусовщикам грозит ответственность по статье "Нарушение тишины и покоя граждан" Кодекса Москвы об административных правонарушениях. Это влечет наложение штрафа до двух тысяч рублей для физлиц.





Анастасия Билялова юрист Если пострадавший считает, что наказание слишком мягкое, он вправе требовать более суровой санкции через суд. В некоторых случаях возможна переквалификация на статью КоАП о мелком хулиганстве, если есть признаки. И тогда нарушителям может грозить арест до 15 суток.

При этом если тусовщики арендуют квартиру рядом с вами и устраивают в ней вечеринки, можно добиться их выселения. Для этого нужно предупредить собственника о намерении обратиться в суд, подчеркнула Билялова.

Другая ситуация: москвичу мешают посетители ресторана, бара или клуба, которые располагаются прямо около жилого дома. В этом случае необходимо обратиться в полицию или прокуратуру, если первое ведомство не отреагировало должным образом, а также в Роспотребнадзор.





Анастасия Билялова юрист Существуют санитарные нормы шумоизоляции для таких заведений. Если шум идет от самого ресторана, владелец будет платить огромные штрафы, а в дальнейшем вообще рискует остаться без бизнеса.

Если шумят посетители, которые решили постоять перед заведением, то формально к его владельцам претензий нет. Но действия пострадавшего остаются такими же: обращение в полицию и прокуратуру, заявление в Роспотребнадзор тоже будет нелишним, заключила Билялова.