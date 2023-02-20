"Не первый год бьемся". Поможет ли единый закон о тишине защитить россиян от шума

В Госдуме разработали законопроект, который вводит единое для всех российских регионов время тишины – с 22:00 до 07:00. Вместе с тем депутаты предлагают наделить управляющие компании правом привлекать нарушителей спокойствия среди жильцов к ответственности. Рассказываем подробности и разбираемся, поможет ли нововведение защитить ночной отдых россиян.



"Закон федерального масштаба"

В понедельник, 20 февраля, в Госдуму внесли законопроект от фракции ЛДПР, который предлагает ввести для всех российских регионов одинаковое время тишины с 22:00 до 07:00. Документ также устанавливает отдельный интервал для строительных и ремонтных работ – только в будни с 09:00 до 19:00 с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00.

При этом предусматривается ряд исключений. Например, в Новый год шуметь можно будет до трех часов ночи 1 января. Кроме того, положения проекта не распространяются на ликвидацию последствий чрезвычайных происшествий, на массовые мероприятия в нерабочие праздничные дни и некоторые другие ситуации.

Один из разработчиков законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил у себя в телеграм-канале, почему необходимо принять отдельный закон о тишине.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Не первый год бьемся. Вроде бы и есть какие-то локальные законы, которые на бумаге защищают – от строительного шума, бытового, увеселительного, разгрузочного (если рядом, например, условный супермаркет, а товарный ассортимент нужен в безусловные утренние часы) и прочего ремонтно-сверлящего. Но это на бумаге. <...> Нужен закон федерального масштаба. Мощный. Бесшумный.

Согласно документу, шуметь запрещается в многоквартирных жилых домах, включая подъезды, кабины лифтов, лестничные клетки и другие места общего пользования. Законопроект также будет охранять покой граждан в гостиницах, общежитиях, больницах, детских садах, домах престарелых и защищать еще ряд объектов.

Помимо этого, депутаты предлагают наделить управляющие компании правом проводить с жильцами профилактические беседы и привлекать граждан к ответственности. В частности, составлять акты, подтверждающие факт нарушения тишины и покоя. Впоследствии документ передадут в уполномоченные органы государственной власти. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2024 года.



В настоящее время на федеральном уровне нет "закона о тишине". Каждый субъект самостоятельно решает, как защищать покой граждан. Например, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00 . Кроме того, ремонтные работы разрешено проводить только с 09:00 до 19:00 с перерывом на тихий час с 13:00 до 15:00 по рабочим дням и субботам.



Подойдет не всем регионам?

Юрист, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Константин Крохин прокомментировал Москве 24 законопроект о едином времени тишины для всех регионов, а также о введении дополнительных полномочий для управляющих компаний.





Константин Крохин юрист, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Наделить управляющие компании правом фиксировать нарушения, связанные с тишиной, – это правильное решение. Сейчас у них нет таких полномочий. Именно поэтому большинство нарушений по шуму остаются неучтенными и не попадают в статистику.

Сейчас жильцы вынуждены обращаться в полицию из-за шума, пояснил специалист. По его словам, как правило, это не первостепенная проблема для правоохранительных органов, которые в первую очередь загружены более серьезными правонарушениями. В результате зачастую полиция приезжает на место, когда источник шума уже исчез, говорит юрист.

"Если сотрудники управляющих организаций получат право выезжать в ночное время для фиксирования нарушений закона о тишине, дисциплина резко вырастет, а количество таких проблем сократится", – считает Крохин.

В то же время эксперт выступил против введения единого для всей страны времени запрета на шум.





Константин Крохин юрист, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Россия – огромная страна, в разных регионах продолжительность светового дня отличается. Например, в Якутии несколько месяцев в году полярные ночи. Поэтому правильнее, если время проведения ремонтных работ будет регулировать не федеральный центр, а местные власти. Им на местах виднее.

Специалист предположил, что если закон все же примут, то, скорее всего, появится и единый для всех регионов административный штраф для нарушителей. Это в свою очередь вряд ли позволит нововведению работать эффективно, полагает Крохин. По его мнению, сумма санкции, которая устроила бы все регионы, вероятно, окажется небольшой, а значит, жители некоторых субъектов не будут обращать внимания на наказание.

