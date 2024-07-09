В День семьи, любви и верности в столице поженились 400 пар

В День семьи, любви и верности в столице поженились более 400 пар, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для них открыли самые популярные дворцы бракосочетания – первый и четвертый. Также церемонии прошли на выездных площадках. Молодожены получили в подарок открытки и букеты ромашек. Эти цветы – символ праздника, который в России отмечают 16 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

