Жара до 31 градуса ожидается в Москве 9 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность, местами небольшой дождь и до 31 градуса жары ожидается в Москве во вторник, 9 июля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 29 до 31 градуса, в Подмосковье – от 27 до 32 градусов.

Южный с переходом на северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в течение недели, с 8 по 14 июля, в Москве прогнозируется температура, близкая к 30 градусам, а к выходным, 13 и 14 июля, столбики термометров могут подняться до 33 градусов.

До этого комплекс городского хозяйства призвал жителей Москвы воздержаться от длительного пребывания на улице из-за жары.