08 июля, 15:30Общество
"Атмосфера": переменная облачность с дождем и грозой ожидаются в Москве 9–11 июля
В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.
Во вторник, 9 июля, в Москве ожидаются переменная облачность, дождь и гроза, воздух прогреется до 30 градусов. В вечернее время температура опустится до 16 градусов.
10 июля в столице ожидается переменная облачность. Температура ночью окажется на отметке 14 градусов, днем – 27 градусов. На следующий день, 11 июля, ночью прогнозируется 15 градусов, днем – 28 градусов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.