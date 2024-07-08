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08 июля, 15:30

Общество

"Атмосфера": переменная облачность с дождем и грозой ожидаются в Москве 9–11 июля

"Атмосфера": переменная облачность с дождем и грозой ожидаются в Москве 9–11 июля

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В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

Во вторник, 9 июля, в Москве ожидаются переменная облачность, дождь и гроза, воздух прогреется до 30 градусов. В вечернее время температура опустится до 16 градусов.

10 июля в столице ожидается переменная облачность. Температура ночью окажется на отметке 14 градусов, днем – 27 градусов. На следующий день, 11 июля, ночью прогнозируется 15 градусов, днем – 28 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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