"Атмосфера": переменная облачность с дождем и грозой ожидаются в Москве 9–11 июля

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

Во вторник, 9 июля, в Москве ожидаются переменная облачность, дождь и гроза, воздух прогреется до 30 градусов. В вечернее время температура опустится до 16 градусов.

10 июля в столице ожидается переменная облачность. Температура ночью окажется на отметке 14 градусов, днем – 27 градусов. На следующий день, 11 июля, ночью прогнозируется 15 градусов, днем – 28 градусов.

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