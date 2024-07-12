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Новости

12 июля, 19:30

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Учебный корпус цифровых и информационных технологий запустили в РЭУ им Плеханова

Учебный корпус цифровых и информационных технологий запустили в РЭУ им Плеханова

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В Российском экономическом университете имени Плеханова открыли учебный корпус цифровых и информационных технологий. Там разместили учебные аудитории и около 30 научных лабораторий, созданных совместно с индустриальными партнерами вуза. Еще в новом корпусе для студентов открыли студию видеозаписи и спортивные залы.

В торжественной церемонии открытия участвовал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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