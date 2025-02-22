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22 февраля, 09:30

Технологии

В Нижегородской области впервые испытали беспилотник в качестве медицинского курьера

В Нижегородской области впервые испытали беспилотник в качестве медицинского курьера

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В Нижегородской области впервые испытали беспилотник в качестве медицинского курьера. Аппарат доставил из одной больницы в другую материалы для исследований. На экспериментальный полет ушло меньше 10 минут.

На автомобиле этот путь занял бы как минимум полчаса, а с учетом пробок еще дольше. Разработчики отмечают, что эта модификация дронов способна преодолевать до 30 километров с грузом до 9 килограммов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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