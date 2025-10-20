Форма поиска по сайту

20 октября, 15:49

Общество
HR-эксперт Мурадян: пенсионеры в работе более эмоционально устойчивы

HR-эксперт рассказал, почему пенсионеров в России активнее берут на работу

Фото: depositphotos/racorn

Люди пожилого возраста в России активнее стали получать работу, так как они более эмоционально устойчивы и с ними интересно общаться. Об этом телеканалу "360" рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.

По его словам, работодатели также интересуются пожилыми сотрудниками, потому что нуждаются в рабочих руках. Тем, в свою очередь, на пенсии становится скучно и "хочется движухи".

Сейчас в Москве они получают в среднем от 50 до 70 тысяч рублей, уточнил эксперт.

Ранее HR-директор Екатерина Зеленкова рассказала, что зумеры, которые только начинают строить карьеру, могут не выходить на работу по причине психологического состояния.

Такие сотрудники ставят свое ментальное здоровье на первое место, чем очень отличаются от старшего поколения. Последние готовы выходить на работу даже в самых трудных ситуациях.

Работодатели стали чаще нанимать сотрудников старше 55 лет

общество

