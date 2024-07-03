Артиллеристы РФ уничтожили еще один танк Abrams на авдеевском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Российские артиллеристы группировки войск "Центр" при помощи высокоточного корректируемого снаряда "Краснополь" уничтожили очередной американский танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Выстрел по танку был выполнен из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" с закрытой огневой позиции. Выполнив боевую задачу, бойцы ВС РФ сменили огневую позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже.

Ранее российские военные поразили за сутки девять украинских самолетов Су-27 и МиГ-29 в результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому и работы средств противовоздушной обороны (ПВО).

Помимо этого, расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" уничтожил в Великодолинском поселке Одесской области позиции зенитно-ракетной системы С-300ПС.

