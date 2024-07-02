Собянин представил результаты четырех лет работы Агентства креативных индустрий

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Москва является крупнейшим центром креативных индустрий. Всего в городе работают 108,5 тысячи компаний, которые специализируются на архитектуре и проектировании, дизайне одежды и украшений, разработке ПО и видеоигр, фотографии и рекламе и многом другом. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

В организациях креативного сектора экономики занято около 740 тысяч человек, а с учетом людей творческих профессий, работающих в других отраслях, – порядка 1,2 миллиона человек.

"Креативная индустрия – с одной стороны, это образ жизни, философия, побуждающие создавать нечто новое и что было бы интересно большому количеству людей. С другой – это динамично растущий сектор городской экономики. Его доля в валовом региональном продукте уже превысила 9% и, скорее всего, будет расти и дальше", – отметил градоначальник.

Для того, чтобы стимулировать этот процесс, в 2020 году была создана специализированная городская организация – Агентство креативных индустрий (АКИ). Его главная задача заключается в развитии инфраструктуры, помощи с обучением кадров и поддержке проектов творческого предпринимательства в столице.

Всего за четыре года работы Агентство реализовало более 170 проектов в сферах моды, дизайна, кино, музыки, издательского дела, арт-индустрии, видеоигр.

Мэр Москвы привел в качестве примеров несколько проектов АКИ, которые помогут составить представление о масштабе и результатах проделанной работы.

В частности, к проектам в сфере дизайна присоединились свыше 1,5 тысячи представителей этой индустрии. Одним из самых популярных стал "Дизайн-цех", представляющий из себя открытый конкурс на разработку концепций сувенирной продукции для московских и федеральных организаций.

В рамках проекта для Третьяковской галереи разработали линейку сувениров к выставке, посвященной 150-летию со дня рождения Николая Рериха: броши, футболки, худи, а также дизайн-наборы интерактивной мозаики с пейзажами по мотивам картин художника.

Для модельеров и костюмеров Агентство создало интернет-площадку "Центр материалов", на которой можно найти материалы около 500 производителей и поставщиков из РФ и зарубежных стран. Доступные цены формируются благодаря отсутствию длинной цепочки посредников.

Кинолаборатория "Профессия-продюсер" помогает начинающим продюсерам создавать и запускать в производство проекты игровых полнометражных фильмов. Участники лаборатории проходят 3 офлайн-модуля с кураторами и экспертами, а также посещают интенсивы и лекции в онлайн-формате. По окончании же курса они формируют готовый к поиску финансирования и запуску в производство проект.

Собянин отметил, что 27 июня было открыто новое пространство "АКИ.лаб", которое станет местом притяжения креативных предпринимателей. Здесь будут создавать проекты, проводить мастер-классы и модные показы, обсуждать новые идеи, организовывать выставки и презентации проектов в сфере креативных индустрий.

"Представители креативного бизнеса столицы смогут свободно посещать мероприятия площадки, а также использовать ее для проведения собственных конференций и отраслевых встреч", – подчеркнул мэр столицы.

С прошлого года АКИ также развивает международные отношения в сфере креативных индустрий, благодаря чему представители творческих отраслей столицы уже подписали 18 экспортных контрактов о реализации товаров и услуг на сумму порядка 1,75 миллиарда рублей.

"Агентство креативных индустрий – надежный партнер для творческого бизнеса в столице, проекты которого вносят ощутимый вклад в развитие нашего города и помогают реализовать свои таланты тысячам москвичей", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что бесплатный образовательный интенсив "Медиадрайверы" для молодежи, студентов, желающих заработать и запустить свои проекты пройдет в Москве 5 июля.

До этого стало известно, что в районе Марьина Роща стартовало строительство технопарка креативных индустрий "Густав". Кластер призван оживить район, стать центром притяжения людей и малого бизнеса.