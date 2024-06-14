Технопарк построят в Марьиной Роще

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

В районе Марьина Роща стартовало строительство технопарка креативных индустрий "Густав". Кластер призван оживить район, стать центром притяжения людей и малого бизнеса, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Общая площадь объекта составит 56 тысяч квадратных метров. Главной особенностью креативно-производственного кластера станет синтез инноваций и истории. Современные здания расположат рядом с корпусами бывшего завода "Борец", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам Кузнецова, внутри нового кластера сделали просторные, свободные от колонн помещения, которые можно использовать для реализации любых творческих задач. Специалисты расположили на фасадах зданий конструктивные элементы, выполняющие в то же время роль арт-объектов. Среди них – лестница-труба, винтовая лестница и световая инсталляция.

"Концепция отражает две основные задачи проекта: промышленное развитие района и социальную значимость для жителей", – прокомментировал архитектор.

В зданиях технопарка разместят производственные площади, склады, офисы, шоурум и магазин. Так, в новом шестиэтажном доме создадут порядка 140 офисов, большое лобби, кафе и рестораны, коворкинг. Рядом возведут производственный блок, где будет 150 помещений.

Кроме того, в технопарке создадут около 4,5 тысячи рабочих мест. Устроиться на работу там смогут специалисты столярных, мебельных, ландшафтно-рекреационных, архитектурных и дизайнерских мастерских, а также мастера ателье и швейно-печатных производств.

Открытие технопарка "Густав" запланировано на 2026 год. В нем смогут реализовать свои креативные проекты рекламно-производственные компании, специалисты в сферах 3D-печати и моделирования, судоходства, машино- и автомобилестроения.

В кластере планируют разместить выставочный развлекательный центр, типографию, детское швейное производство, производство школьного питания, рестодворик (фудмолл). Здесь же расположатся офисы для специалистов дата-центров, обеспечивающих надежное хранение данных.

Ранее стало известно, что в рамках комплексного развития территории бывшей промзоны в Ясеневе построят два производственных комплекса с технопарками. Общая площадь объектов составит 27,4 тысячи квадратных метров. В комплексах разместят офисы, предприятия общественного питания, магазины и спортивные объекты.

